<p>ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊರೆಯುವ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಐದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.ರೆಸಿಪಿ | ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ- ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ.<h3>ನಂದನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ : </h3><p>ಆಂಧ್ರ ಮಾದರಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲೆವರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸ್ಥಳ :</strong> ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p><strong>ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು :</strong> ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿಯ ಖಾರವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ 555 ಬಿರಿಯಾನಿ.</p>. <h3>ಶಿವಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟೆಲ್:</h3><p>ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ಜಯನಗರ</p><p><strong>ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:</strong> ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ (ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಟನ್) </p>. <h3>ಎಂಪೇರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ : </h3><p>ಹೈದರಾಬಾದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಎರಡೂ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ :</strong> ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p><strong>ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:</strong> ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ.</p>. <h3>ಮೇಘನಾ ಫುಡ್ಸ್:</h3><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ :</strong> ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p><strong>ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:</strong> ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು.</p>. <h3>ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ: </h3><p>ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ನಗರದಾದ್ಯಂತ , ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೆಪಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್</p><p><strong>ದೊರೆಯುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:</strong> ಹೈದರಾಬಾದಿ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಮಟನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.</p>.