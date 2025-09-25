Video | ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ–4: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಲಸಿನ ಮುಲ್ಕ

<p>ನೀವು ದಸರಾ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ. ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಾಡಿತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಹಿಕಹಿ ಚಂದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ತಿನಿಸು ಫೇಮಸ್. ಹಲಸಿನಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ತಿಂಡಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. <br></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>