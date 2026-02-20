ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್; ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಣ್ಣಾಗಿಡಲು ಪಾಲಾಕ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಪಾಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಟಿನೈಡ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p>.<h2><strong>ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></h2><ul><li><p>ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು– 1 ಕಟ್ಟು</p></li><li><p>ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ –4ರಿಂದ5</p></li><li><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ–2</p></li><li><p>ಬೆಣ್ಣೆ– 2 ಚಮಚ</p></li><li><p>ಕುದಿಸಿದ ಹಾಲು –1 ಕಪ್ </p></li><li><p>ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ – 1–2 ಚಮಚ</p></li><li><p>ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ– 1 ಚಮಚ</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p></li><li><p>ಬೆಲ್ಲ – ಅರ್ಧ ಕಪ್</p></li></ul>.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿಮಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ 1–2 ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಬಸಿದುಕೊಂಡ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಪಾಲಾಕ್ ಮಾಸಲೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ 5ರಿಂದ10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.<br><br>ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್..</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>