ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್; ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವೀಣಾ ಶಂಕರ್
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:03 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್; ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಾಲ್‍ಕ್ ಸೂಪ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
1
ಪಾಲಕ್ ನ ಉಪಯೋಗ
ಪಾಲಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೋಟಿನೈಡ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಇ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
2
ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3
ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಪಾಲಕ್, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
foodRecipesummerReciep

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT