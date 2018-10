ತೆರೇಸಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು..!

ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ತೆರೇಸಾ ಮೇ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕನ್ಸರ್‌ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ, ತೆರೇಸಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿಸ್ಕೊ ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಡಾನ್ಸ್ ಕಂಡ ಸಭಿಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು.

My speech at the Conservative Party Conference - #CPC18 https://t.co/0t70Rqq7fi

— Theresa May (@theresa_may) October 3, 2018