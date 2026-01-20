ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಕ್ಷೇಮ–ಕುಶಲ | ಆ್ಯಂಟಿ-ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್: ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಾಣದ ಶತ್ರು

ಡಾ. ಶ್ವೇತಾ ಟಿ.ಎಂ.
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthHealth Tipsmedicine

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT