ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಹಾಗೂ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಲಘು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಸ್ತಮಾ, ಸಿಒಪಿಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು</strong></p><p><strong>ವಾಸಿಯಾಗದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು:</strong> ಮೂರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು . ಶೀತ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.</p><p><strong>ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ</p></li><li><p>ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ (ಸಿಒಪಿಡಿ)</p></li><li><p>ಕ್ಷಯ ಅಥವಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಂತಹ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳು</p></li><li><p>ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ</p></li><li><p>ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್</p></li></ul><p>ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಲೋಳೆ, ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿರಬಹುದು.</p><p>ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದ ಅಗತ್ಯ..</p><p><strong>ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: </strong> ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ನಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ನೀವು ಲಘು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉಸಿರಾಟದ ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಸಿಒಪಿಡಿ</p></li><li><p>ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್</p></li><li><p>ರಕ್ತಹೀನತೆ</p></li><li><p>ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ</p></li><li><p>ಸೋಂಕಿನ ನಂತರದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ದೌರ್ಬಲ್ಯ</p></li></ul><p>ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಎದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವವಾದರೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p><strong>ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ: </strong>ಎದೆ ನೋವು ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಎದೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.</p><ul><li><p>ಪ್ಲೆರಿಸಿ (ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ)</p></li><li><p>ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ</p></li><li><p>ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬಾಲಿಸಮ್ (ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ)</p></li><li><p>ದುರ್ಬಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ನ್ಯುಮೋಥೊರಾಕ್ಸ್)</p></li><li><p>ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್</p></li></ul><p><strong>ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಫ ಅಥವಾ ರಕ್ತಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮು: </strong>ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಲೋಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಕಫ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಪ್ಪ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><ul><li><p>ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ</p></li><li><p>ತುಕ್ಕು ಬಣ್ಣದ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಲೋಳೆ</p></li><li><p>ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಫ</p></li></ul><p>ಇವು ಕ್ಷಯರೋಗ, ಬ್ರಾಂಕಿಯಕ್ಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಷಯರೋಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಮೋಪ್ಟಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಉಬ್ಬಸ ಅಥವಾ ಗೊರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ: </strong>ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಬ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. </p><ul><li><p>ಆಸ್ತಮಾ</p></li><li><p>ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್</p></li><li><p>ಸಿಒಪಿಡಿ</p></li><li><p>ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು</p></li><li><p>ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು</p></li></ul><p><strong>ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?</strong></p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗುತ್ತವೆ.</p><ul><li><p>ವೈದ್ಯರು ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು</p></li><li><p>ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ</p></li></ul><p><strong>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಬಿಡುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ತಂಬಾಕು ಹೊಗೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.</p></li></ul><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ವೈಭವ್ ವಿಜೇಂದ್ರ ಸಲಹೆಗಾರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a 