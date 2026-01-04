ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಆಂತಕಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ತೂಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ(ಬಿಎಂಐ) ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಳತೆ ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದೂ, ಶೇ.85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 188 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ .Health Tips: ಬೊಜ್ಜು ಇಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ 2005–2006ರಲ್ಲಿ ಶೇ1.5 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು 2019–21ರಲ್ಲಿ ಶೇ 3.4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು</strong></p><ul><li><p><strong>ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನ:</strong> ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಯನ್ನು ವ್ಯಹಿಸಲು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಹಿಗ್ಗುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. </p></li><li><p><strong>ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ:</strong> ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಕಿಣ್ವ, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಗ್ರೆಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: </strong>ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರೆಲಿನ್ ನಿರಂತರ ಹಸಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ:</strong> ಕರುಳಿನ ವಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. </p></li><li><p><strong>ವಿಷ ವರ್ತುಲ:</strong> ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದ ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಧುಮೇಹ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ.</p></li><li><p>ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ.</p></li><li><p>ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು.</p></li><li><p>ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ</p></li><li><p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ.</p></li><li><p>ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ</p></li></ul><p><strong>ಪರಿಣಾಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ.</p></li><li><p>ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಗಳು</p></li><li><p>ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</p></li><li><p>ಖಿನ್ನತೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ. ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಪ್ಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತ ಊಟ </p></li><li><p>ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ. </p></li><li><p>ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು.</p></li><li><p>ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು.</p></li><li><p>ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.</p></li><li><p>ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.</p></li></ul><p>ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದ ಅಡುಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಕರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೇಸ್ಟಿ ಪೌಡರ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಆಹಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.</p><p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು, ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>