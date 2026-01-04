ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಆಂತಕಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಾ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಂಗ್‌ ಎಸ್‌
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:53 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 3:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ
ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Health Tips: ಬೊಜ್ಜು ಇಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
Health Tips: ಬೊಜ್ಜು ಇಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
foodHealthchildHealth AwarenessFat

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT