ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಸೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ‘ದಂಡ’

ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ? ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಸಾಧನಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು, ವಯಸ್ಸು ಮರೆಮಾಚಲೆಂದು, ಗೌರವರ್ಣದ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ - ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳ ವಿಪರೀತ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿಡ್ನಿರೋಗಗಳು ಬರಬಹುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಅನಿಸಿದರೂ, ಇದು ನಿಜ. ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆಂದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ, ದಿನಂಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಿ, ದೇಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚು.

ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಬಹುದಾದ ಭಾರಲೋಹಗಳು, ಕೆಲವು ಆಮ್ಲಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲವು.

ಗೌರವರ್ಣದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂತು ಆಪತ್ತು: 

ಗೌರವರ್ಣದ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಸವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ – ಎನ್ನುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಯುವಜನರು ಇಂತಹ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡದೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ ಇರಬಹುದಾದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿಸುವ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ತಾಣಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಕುಣಿಸುವ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಮ್ ಬಳಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕಿಡ್ನಿಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌರವರ್ಣಕಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಊದುವುದು, ಕೈಕಾಲು ಬಾತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮೂತ್ರಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿ.ಪಿ. ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ 'ನೆಫ್ರಾಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. 'ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ', ಎಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನು ಸೂಜಿಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, 'ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ' ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಹದ ರೋಗವು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ