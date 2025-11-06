ಮಧುಮೇಹದ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

<p>ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಷೆ ಡಾ. ಭಾರತಿ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು.</strong> </p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><ul><li><p><strong>ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು:</strong> ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು:</strong> ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣಾದರೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ಸೀತಾಫಲ ಮತ್ತು ಸಪೋಟ:</strong> ಈ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.</p></li><li><p><strong>ದ್ರಾಕ್ಷಿ: </strong>ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಅನಾನಸ್ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು: </strong>ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. </p></li><li><p><strong>ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (ಖರ್ಜೂರ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅಂಜೂರ):</strong> ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ (ಉದಾ: ಹುರಿದ ಬೀಜಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಸರು) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ. </p></li><li><p>ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿ. ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.</p></li><li><p>ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>