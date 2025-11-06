ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮಧುಮೇಹದ ಆತಂಕ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ

ಡಾ. ಭಾರತಿ ಕುಮಾರ್
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:06 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 9:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HealthDiabetesFruitdiet

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT