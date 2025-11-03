ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಕೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ.ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:24 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 12:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಿಷ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಷ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ
ವಿಷ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ
foodHelth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT