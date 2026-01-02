Australian Open: 45ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಏಳು ಬಾರಿಯ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆನಿಸ್ ಅಂಗಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>45ರ ಹರೆಯದ ವೀನಸ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್' ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಬೆಂಗಳೂರು ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವ್ಗೆ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್.ಐಎಸ್ಎಲ್: ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು 13 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಷರತ್ತು.<p>ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ವೀನಸ್, ಚೊಚ್ಚಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 2003 ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಸಿದ್ದರು. </p><p>2021ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಆಸ್ಟೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ವೀನಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಾಜಿ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ವೀನಸ್, 2000ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. </p><p><strong>ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಇಂತಿದೆ:</strong></p><ul><li><p>ವಿಂಬಲ್ಡನ್: ಚಾಂಪಿಯನ್ (2000, 2001, 2005, 2007, 2008)</p></li><li><p>ಅಮೆರಿಕ ಓಪನ್: ಚಾಂಪಿಯನ್ (2000, 2001)</p></li><li><p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್: ರನ್ನರ್ ಅಪ್ (2003, 2017)</p></li><li><p>ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್: ರನ್ನರ್ ಅಪ್ (2002)</p></li></ul><p>ಅಂದ ಹಾಗೆ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 14 ಸಲ ಡಬಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>