ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:24 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಗುರು ಕಚ್ಚುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಜಂತು ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ಜಂತು ಹುಳುಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಜಂತು ಹುಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸ್ಚಚ್ಛತೆಯೇ ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು, ಬೆಂಗಳೂರು
HealthKidsWorm

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT