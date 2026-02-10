ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು

ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪಿಳ್ಳೈ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:08 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
apidachjsw
apidachjsw
Cancerdrinksmouth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT