ಏನಿದು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್? ಸೋಂಕು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಭಾರತಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮುನ್ನೆಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 106ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ದೃಡಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸು ಬಂದವರ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು (ವೈರಾಲಜಿ) ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಏನಿದು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ತಳಿಯ ‘ಮಿಡಲ್‌ ಈಸ್ಟ್‌ ರೆಸ್‌ಫಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ ಕೊರೋನರಿ ವೈರಸ್‌’ (2019–CoV/ mers) ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್‌ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಶೀತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್‌ ಬಾವಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

What are the symptoms of #coronavirus ? pic.twitter.com/qvkzLPcIvp

— NDMA India (@ndmaindia) January 28, 2020