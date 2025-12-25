ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
panchanga
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ , 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-54
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-07
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
