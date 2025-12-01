ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 01 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಸೋಮವಾರ, 01 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-41
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-30 - 09-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಸೋಮವಾರ, 01 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರರೇವತಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT