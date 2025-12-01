ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಇವು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬಹುದು; ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಿ

ಡಾ. ಸ್ನೇಹಾ ಕೊಮ್ಮಿನೇನಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂದರ್ಶನ: ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ
ಸಂದರ್ಶನ: ಮಕ್ಕಳ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಜರಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:`ಬದಲಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಜೋಡಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿ'
fallback
HealthCancerKidneyKidney Surgeries

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT