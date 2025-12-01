ಚುರುಮುರಿ | ಗಾಂಧರ್ವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ!

<p>‘ನನಗರೆ ಇವೇ ಇವೇ ಘೋಷಣೆ ಕೇಳಿ ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದೈತಿ. ‘ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ’, ‘ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಣತಿಯಂತೆ ನಡೀತಿವಿ’, ‘ಮಾತಿನ ಶಕ್ತಿ’, ‘ಕೊಟ್ಟ ವಚನವೇ ದೇವರು’, ‘ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕದನ ವಿರಾಮ’… ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ… ಒಂದೇ ಎರಡೇ…’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಬಲು ಬೇಸರದಿಂದ ಛೀಛೀ ಎಂದಿತು. </p>.<p>‘ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಟುವಾಲು ಹಾಕದನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಣೆಯೇ ದೇವರಪ್ಪಣೆ ಅನ್ನೂದನೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಸೊತ್ತು ಅಂತ ಹತ್ತಾರು ಕಾವಿಧಾರಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಬೇರೆ’ ಎಂದು ನಾನೂ ಛೀಗುಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಪಾನಿನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಿದ್ದಳಂತೆ. ಅಂವಾ ಕೈಕೊಟ್ಟನಂತ. ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆಕಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಐ ಸಂಗಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹವಾದಳಂತೆ’. ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಓದಿತು. </p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ಕುರ್ಚಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತಲೇ?’ ನಾನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕೈತಪ್ಪಿದೋರು, ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಕನಸು ಕಾಣೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೈಜಿನ ಎಐ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಧರ್ವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಂಗೆ?’ ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>‘ಎಷ್ಟೋ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಶಾಸಕರು ಈ ಎಐಗಿಐ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿಯ ಜೊತೆ ಗಾಂಧರ್ವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರೆ! ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಗಾಂಧರ್ವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲೇ ಇರಬಕು, ನನಗೀಗ ಖರೇ ಖರೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಡಿಕೇಶಂಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಾರೆ’ ಎಂದೆ.</p>.<p>‘ಅದೂ ಖರೇನೆ. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಘಟಬಂಧನ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಮಣಿಗಳೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಗಾಂಧರ್ವ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ!’ ಎಂದು ಬೆಕ್ಕಣ್ಣ ಕಿಸಕ್ಕನೆ ನಕ್ಕಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>