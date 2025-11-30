ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರ: 16 ಸಿಕ್ಸರ್, 12 ಬಾಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ, 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಸೈಯದ್ ಮುಶ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ದೇಶೀಯ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. </p><p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 52 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 148 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 16 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಭಸಿಮ್ರನ್ (70 ರನ್, 35 ಎಸೆತ) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 12.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 205 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಕಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 310 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಇದು ಸೈಯದ್ ಮುಶ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾ ತಂಡವು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 349 ರನ್ ಪೇರಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಬಂಗಾಳ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ 61 ರನ್ ತೆತ್ತು ದುಬಾರಿಯೆನಿಸಿದರು. ಶಮಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ 23 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. </p><p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಂಗಾಳ ನಾಯಕ ಅಭಿಮನ್ಯು ಈಶ್ವರನ್ (130 ರನ್, 66 ಎಸೆತ) ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 198 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ 112 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. </p><p><strong>ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್...</strong></p><p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಟನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (ಒಂಬತ್ತು ಶತಕ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>2024ರಲ್ಲಿ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ...</strong></p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇಘಾಲಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಗುಜರಾತ್ನ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಸಹ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್...</strong></p><p>ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 33 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 91 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 87 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು (38 ಇನಿಂಗ್ಸ್) ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. </p>.IND vs SA Odi: ಸತತ 19ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಭಾರತ; ರೋಹಿತ್–ವಿರಾಟ್ ವಾಪಸ್.IND vs SA: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>