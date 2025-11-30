IND vs SA: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ

<p><strong>ರಾಂಚಿ:</strong> ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಣ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಾಷ್ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯು 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇದೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 30) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಯ್ಪುರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3) ಹಾಗೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 6) ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ರಾಂಚಿ ಸಿದ್ಧ.IND vs SA: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಮುರಿಯಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿವು.<p><strong><ins>'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್<br></strong>ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇನ್ನು 64 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>7,669 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ತವರಿನಲ್ಲಿ ನೂರನೇ 50+<br></strong>ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಲ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕಾಲಿಸ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಅವಕಾಶ<br></strong>ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಣ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಕಾಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು 32 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ 31 ಪಂದ್ಯಗಳ 29 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ, 65.39ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,504 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಲಿಸ್ 34 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,535 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸದ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (57 ಇನಿಂಗ್ಸ್, 2,001 ರನ್) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಹರಿಣಗಳ ಎದುರು ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ<br></strong>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶತಕ ಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ 5 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಶತಕ<br></strong>ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ವಿರಾಟ್, ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕಗಳ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 'ನೂರು' ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಚಿನ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 51 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಚಿನ್, ಸನತ್ ಜೊತೆ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ<br></strong>ಕೊಹ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1,332 ಫೋರ್ ಮತ್ತು 152 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 1,484 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 16 ಬಾರಿ ಇಂತಹ (ಫೋರ್ or ಸಿಕ್ಸ್) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯಾಚೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ಸಚಿನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಚಿನ್, 2,016 ಫೋರ್, 195 ಸಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ 2,211 ಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಯಸೂರ್ಯ 1,500 ಫೋರ್, 270 ಸಿಕ್ಸ್ ಸಹಿತ 1,770 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯಾಚೆಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>