<p><strong>ರಾಂಚಿ</strong>: ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಣ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವಾಷ್ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆತಿಥ್ಯದಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯು 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಇದೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 30) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಯ್ಪುರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3) ಹಾಗೂ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 6) ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong><ins>ರೋಹಿತ್ ಮುರಿಯಬಹುದಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿವು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>20,000 ರನ್<br></strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 98 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸ್<br></strong>ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 398 ಪಂದ್ಯಗಳ 369 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 351 ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು 2 ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 276 ಪಂದ್ಯಗಳ 268 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರುವ 'ಹಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್' 349 ಸಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡರಿಗೆ ಗೆರೆಯಾಚೆಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 502 ಪಂದ್ಯಗಳ 535 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 642 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, 650ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ಅವರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (553 ಸಿಕ್ಸ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li><li><p><strong>ತವರಿನಲ್ಲಿ 5,000 ಹಾಗೂ 9,000 ರನ್<br></strong>ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇನ್ನು 133 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 27 ರನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p></li></ul>.ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ: ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ರಾಂಚಿ ಸಿದ್ಧ.IND vs SA: ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ 'ಕಿಂಗ್' ಕೊಹ್ಲಿ.