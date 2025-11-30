IPLಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್‌: ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ KKR 'ಪವರ್‌ ಕೋಚ್'

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂಲದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ (ಐಪಿಎಲ್) ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 12 ಆವೃತ್ತಿ ಆಡಿರುವ 37 ವರ್ಷದ ರಸೆಲ್, ಡಿ.16ರಂದು ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ನಾನು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ‘ಪವರ್ ಕೋಚ್’ (ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ) ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಸೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಂಡದ ಪರ ಆಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2012ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಸೆಲ್, ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ 2014ರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 140 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 174.18 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 2,651 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. 123 ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನು ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>