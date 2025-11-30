Syed Mushtaq Ali Trophy: ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರನ್ನಿನ ಸೋಲು

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಸೈಯದ್ ಮುಶ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಒಂದು ರನ್ ಅಂತರದ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 201 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. </p><p>ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ (43), ಕಾರ್ತೀಕ್ ಶರ್ಮಾ (46), ಲೊಮ್ರೊರ್ (48*) ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಶರ್ಮಾ (38) ಉಪಯುಕ್ತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರು. </p><p>ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. </p><p>ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೆಲುವಿಗೆ 16 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 14 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. </p><p>ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ (6 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮರಣ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (2 ಸಿಕ್ಸರ್, 2 ಬೌಂಡರಿ) ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು. </p><p>ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧರ ಪಾಟೀಲ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವೈಶಾಖ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಹ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. </p><p>ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲೈಟ್ 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳಪೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ ಪಡೆಗೆ (-0.068) ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. </p>.IND vs SA: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಬ್ಬರ: 16 ಸಿಕ್ಸರ್, 12 ಬಾಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ, 32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>