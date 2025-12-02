ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 02 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-42
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 - 04-30,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 02 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ‌2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಅಶ್ವಿನಿ
  • ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತು ಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸ ವೃಶ್ಚಿಕ
