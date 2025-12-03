ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homehoroscopepanchanga
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 03 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-42
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-58
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಬುಧವಾರ, 03 ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಭರಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
Panchanga
