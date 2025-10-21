ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Comments
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-26
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-05
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ‌ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಚಿತ್ತಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್ ಋತು
  • ಮಾಸತುಲಾ
