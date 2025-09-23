ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 18:30 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:23
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-00 : 04-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಹಸ್ತ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
