<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ</strong>: ಭಾರತದ ಬಾಲಕರ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಯಾಫ್ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರವೂಫ್ ಮತ್ತು ಸಾಹೀಬ್ ಝಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ‘ಗನ್ಶಾಟ್’ ಅಣಕು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಂಜ್ಞೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಾಲ್ಮುನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. 43ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮನಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಗೆ ಓಡಿ ಕುಳಿತು, ತನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿದಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತಿದ್ದ ಅವರ ಆಚರಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದವು. ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ನೇಪಾಳ ವಿರುದ್ಧ; ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>