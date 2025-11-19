ಚುರುಮುರಿ: ನಾರಿ ನಿರ್ಣಯ

<p>‘ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಾರಿ ನಿರ್ಣಯ’ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆಯಂತೆ, ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿವೆ...’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ವೈಶಾಲಿ ಬಂದಳು.</p>.<p>‘ನಾನೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಮಿ ಕಾಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದವರೆಗೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯೋ, ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆಪಾದನೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಮಿ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ನಾವೂ ನಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ’ ಶಂಕ್ರಿ ಬೇಸರಗೊಂಡ.</p>.<p>‘ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ಭಾಗ್ಯ, ಬಾಗಿನವನ್ನೂ ಬಯಸದೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಸುಮಿ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಮೇಲ್ಮನೆ, ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀರಿ?’ ಶಂಕ್ರಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಮೇಲ್ಮನೆ ಜೊತೆಗೆ ‘ಫೀ-ಮೇಲ್ಮನೆ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದಳು ವೈಶಾಲಿ.</p>.<p>‘ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 33 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದಳು ಸುಮಿ.</p>.<p>‘67 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪುರುಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಿಳಾ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣಿಸೊಲ್ಲವೆ?’ ಅಂದ ಶಂಕ್ರಿ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ, 33 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ, ಆ 67 ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು...’ ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ವೈಶಾಲಿ ಮನೆಯತ್ತ ಹೊರಟಳು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>