ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:06 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:06 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
6:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:11
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ 12:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶುಕ್ರವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಕೃತಿಕ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
