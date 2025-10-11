ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:37 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:37 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:10
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ರಿಂದ 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
