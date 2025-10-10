ಚುರುಮುರಿ: ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ!

<p>‘ಲೇ ತೆಪರ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬರೆಸಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಿರಬೋದು?’ ಹರಟೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ದೇವರ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ವಾ? ತಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಸು ಬೀಳದೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕಿರಬೋದು...’ ತೆಪರೇಸಿ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಅದೇ ತರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಗೆ ಈಗ ಏನಂತ ಬರೆಸಬೋದು?’</p>.<p>‘ಸಿ.ಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ!’</p>.<p>‘ನಮ್ ಬಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು!’</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರೆಸಬೋದು?’ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕೊಕ್ಕೆ.</p>.<p>‘ಹೊಡೀರಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ...’</p>.<p>‘ಯಾರಿಗೆ, ನಂಗಾ?’</p>.<p>‘ಥೋ... ನಿಂಗಲ್ಲಲೆ, ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲು ಹಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ಕೆ ಹಂಗಂದೆ...’</p>.<p>‘ಲೇ ಗುಡ್ಡೆ, ನೀನೇಳಲೆ, ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆಸಬೋದು?’ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...’</p>.<p>‘ಏನು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?’</p>.<p>‘ಥೋ, ಹಂಗಲ್ಲ... ನಮ್ ಹೋಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮಂಜಮ್ಮ...’ ಗುಡ್ಡೆ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಸರಿ, ನಮ್ ಜಮೀರಣ್ಣನ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ?’</p>.<p>‘ಥು, ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ಹೋಗು...’</p>.<p>‘ಏಯ್, ಯಾಕೋ?’ ಮಂಜಮ್ಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು.</p>.<p>‘ಥೋತ್ತೇರಿ, ಅದು ಜಮೀರಣ್ಣಂಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಮಂಜಮ್ಮ...’</p>.<p>‘ಆತು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೆಸಬೋದು?’ ದುಬ್ಬೀರ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುವುದು...’</p>.<p>‘ಓಕೆ, ನಮ್ ರಾಗಾ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ?’</p>.<p>‘ಬಾಂಬುಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!’</p>.<p>‘ಟ್ರಂಪಣ್ಣನ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ?’</p>.<p>‘ಶಾಂತಿ’ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ...!’</p>.<p>‘ಶಾಂತಿನಾ? ಯಾರದು?’</p>.<p>‘ಅವಳಾ, ನಮ್ ತೆಪರೇಸಿ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು...!’ ಗುಡ್ಡೆ ಕೀಟಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳಂತ ನಕ್ಕರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>