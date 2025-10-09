ಚುರುಮುರಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ – ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!

<p>ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮೇತ ಹಾಡು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿತು. </p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಒಂಟಿಯೋ ಜಂಟಿಯೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಗಂಟು–ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಹಾದ್ವಾರದಿಂದ ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಿ’ ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿ ಗುಡುಗಿತು. </p>.<p>‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿ, ನೈಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ’ ತಲೆಹರಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಳಿದ. </p>.<p>‘ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್’.</p>.<p>ಇದೂ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ‘ನೀವು ಹೊರಡಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ’ ಎಂದು ಅರಚಿದರು. </p>.<p>ಇವರಿಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕೇನೋ ಎಂದುಕೊಂಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ‘ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು’.</p>.<p>‘ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ’.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾ?’</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಟ್ರಿ’ ನಕ್ಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್. </p>.<p>‘ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ತಪ್ಪು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ’.</p>.<p>‘ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ’.</p>.<p>‘ಹಹಹ...’ ವಜ್ರಮುನಿಯವರ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬ, ‘ನೀವು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದವರೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡಿ ಲ್ಲವೇ? ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಲಿನ್ಯಮಯವಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದ. </p>.<p>‘ಇದು ಅತಿಯಾಯ್ತು, ಹೊರಡಿ, ನಾನು ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು’ ಎಂದರು ಆಫೀಸರ್. </p>.<p>ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬಳು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೇಳಿದಳು, ‘ಇದು ಕಾನೂನು ಬೀಗವೋ, ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ರಾಜಕೀಯ ಬೀಗವೋ?’ </p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು, ‘ರೀ ಮೇಡಂ, ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಇಡೀ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಡಿ ಸಾಕು’ ಎಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರಕಳಿಸಿ ಮಹಾದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>