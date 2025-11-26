ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಜೊತೆ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ‘ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್’ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಪ್ಪಂದ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ತಾನು ಎಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಸಿಸಿಐ ವಕ್ತಾರ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ನ ಪರಂಪರೆಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>