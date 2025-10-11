<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಅಕ್ಷಿತ್ ಧುಲ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ದಬಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p>.<p>ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 39–33ರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ಒಂದು ಅಂಕಗಳಿಂದ (36–37) ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೋತಿದ್ದ ದಬಂಗ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿತು. </p>.<p>ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 12ನೇ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 24 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೀಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ 9ನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಾಯಾಳಾಗಿರುವ ನಾಯಕ ಅಶು ಮಲಿಕ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ರೇಡಿಂಗ್ನಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 21–14ರ ಮುನ್ನಡೆ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿ 1 (19–18) ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು. ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದ ಮುನ್ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. </p>.<p>ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರು 8 ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 4 ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಪವಾರ್ (5) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಹಿಮಾಂಶು ಸಿಂಗ್ (11) ‘ಸೂಪರ್ ಟೆನ್’ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೆಜಾ ಶಾಡ್ಲೊಯಿ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ‘ಹೈಫೈ’ ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<h2>ಯು ಮುಂಬಾಗೆ ಗೆಲುವು: </h2>.<p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (13) ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಚವ್ಹಾಣ್ (12) ಅವರ ರೇಡಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಯು ಮುಂಬಾ ತಂಡವು 48–29ರಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p>.<p>ಬೆಂಗಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದೇವಾಂಕ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ‘ಸೂಪರ್ ಟೆನ್’ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು. ಅವರು ಹಾಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ದ್ವಿಶತಕ’ (200 ಅಂಕ) ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (12) ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿಕೆಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ 500 ಅಂಕ (43 ಪಂದ್ಯ) ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್– ಜೈಪುರ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ (ರಾತ್ರಿ 8)</strong></p><p><strong>ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್– ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟನ್ (ರಾತ್ರಿ 9)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>