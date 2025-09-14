ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:12 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:12 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-29
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಭಾನುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
