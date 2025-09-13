ಚುರುಮುರಿ: ಚೋರಿ ಚೋರಿ 2025

<p>‘ಆಟಂ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ ರಾಹುಲ್ಜಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಿದಾರೆ’ ಎಂದಳು ಮಡದಿ.</p>.<p>‘ಅದೇ ಚೋರಿ ಚೋರಿ ತಾನೆ?’</p>.<p>‘ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತಗಳ್ಳತನ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತಗಳ್ಳರು ಇದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ಪಾಕೆಟರ್ಗಳ ತರಹ. ವೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೋರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.’</p>.<p>‘ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪಿಕ್ಪಾಕೆಟರ್ಗಳ ಜತೆ ಪೊಲೀಸಿನವರು ಶಾಮೀಲಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಗಾಜಿ ಅಳಲು. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಚೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ?’</p>.<p>‘ಚೋರೀನೋ ಚೋರರೊ? ಏನದು?’</p>.<p>‘ಬರೀ ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೋರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೆ? ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಭೂಮಿ, ರಸ್ತೆ, ಮರ...’</p>.<p>‘ತಾಳಿ ತಾಳಿ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಚೋರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ?’</p>.<p>‘ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಚೋರಿ ಮಾಡ್ತಿವೆ...’</p>.<p>‘ಕ್ಯಾ ಐಡಿಯಾ!’</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮೀನ ಚೋರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಚೋರಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲವೆ? ಅವರೂ ಚೋರರು ತಾನೆ? ಕೆರೆಗಳನ್ನೇ ಆಪೋಶನ ತೊಗೊಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಕೆರೆಗಳ್ಳರು’.</p>.<p>‘ಮುಂದುವರಿಸಿ...’</p>.<p>‘ಕಾವೇರಿ ಲೈನಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀರು ಕದಿಯೋರು ನೀರ್ಗಳ್ಳರು. ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಸಾಗಿಸೋರು ಮರಗಳ್ಳರು. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸೋರು ನಿದ್ರಾಗಳ್ಳರು... ಇವೆಲ್ಲಾ ಚೋರಿ ತಾನೆ?’</p>.<p>‘ಚೋರರ ಮತ್ತು ಚೋರಿಗಳ ಭಾರಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೀರ? ಇದೂ ಚೋರೀನಾ?’</p>.<p>‘ಹೌದು, ಎಲ್ಲೋ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭೂಗಳ್ಳರು ಆಸ್ತೀನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಹೇಗಿದೆ?’</p>.<p>‘ಚೋರೀನೊ? ಐಡಿಯಾನೊ?’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>