ಚುರುಮುರಿ: ಅಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ?

<p>‘ಅಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ?’ ಎಂದ ತೆಪರೇಸಿ.</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಹಕ್ಕಿ...’ ತಿದ್ದಿದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅಕ್ಕೀನೆ ಹಾರ್ತಿರೋದು. ನಮ್ ಸಿದ್ರಾಮಣ್ಣನ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ, ಕನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಐತಂತೆ, ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ?’ ತೆಪರೇಸಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ.</p>.<p>‘ಓ, ಅದಾ... ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕೀನ ನಾವೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ವಿದೇಶದೋರು ಹೆಂಗ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ...’</p>.<p>‘ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣಲೆ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಕ್ಕೀನ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕೆ ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ...’ ಗುಡ್ಡೆ ನಕ್ಕ.</p>.<p>‘ಅಂದ್ರೇ ಪಾಲೀಶು, ನೈಸು ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ನೋರಿಗೂ ಟೋಪಿ ಹಾಕಬೋದು ಅನ್ನು...’</p>.<p>‘ಹಾಕಬೋದು... ಚುನಾವಣೇಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮತ್ರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕಳಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ...’ ದುಬ್ಬೀರ ಅನುಭವದ ಮಾತಾಡಿದ.</p>.<p>‘ಗೊತ್ತಾತು ಬಿಡಪ, ಅದಿರ್ಲಿ, ಮಂಜಮ್ಮ ಏನೈತೆ ತಿಂಡಿ?’ ಗುಡ್ಡೆ ಕೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು...’</p>.<p>‘ನೆಂಚಿಕಳಾಕೆ?’</p>.<p>‘ಮದ್ದೂರು, ಮಣಿಪುರ... ಸಾಲದಿದ್ರೆ ನೇಪಾಳ’ ಮಂಜಮ್ಮ ಮಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡವಿ ನಕ್ಕಳು.</p>.<p>‘ನೀನೂ ಮಾತು ಕಲ್ತೆ ಬಿಡು...’ ತೆಪರೇಸಿ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ.</p>.<p>‘ಲೇಯ್, ಮಾತು ಹಂಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವಳ ಕೈ ರುಚಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗ್ರೇಟ್...’ ಗುಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ.</p>.<p>‘ಹೌದೇನೋ ಗುಡ್ಡೆ? ನಿನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಾ?’ ಮಂಜಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ.</p>.<p>‘ಕೊಡು ಕೊಡು, ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕಾ...’ ಎಂದ ಗುಡ್ಡೆ.</p>.<p>ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಂತು. ತೆಪರೇಸಿ ಒಳಗೇ ನಗುತ್ತ ‘ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ?’ ಎಂದ. ಗುಡ್ಡೆ ‘ಸುಮ್ಮನಿರು’ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>