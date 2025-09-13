<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ (73ಕ್ಕೆ 6) ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಯ ಬಲದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ 141 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. </p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆಯ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಗೆಲುವಿಗೆ 417 ರನ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಂಧ್ರ ತಂಡವು 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 275 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೆಎಸ್ಎನ್ ರಾಜು ಗಾಯದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಎಸ್ಜೆಸಿಇ ಮೈದಾನ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 106.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 450. ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 64.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 223. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್: 48.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 189 ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಆಂಧ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 73.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 275 (ಕೆ. ಮಹೀಪ್ ಕುಮಾರ್ 93, ಗಿರಿನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 43. ಮೊಹಸಿನ್ ಖಾನ್ 73ಕ್ಕೆ 6). ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 141 ರನ್ ಜಯ</p><p>ಎಸ್ಡಿಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರು: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 158.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 515 ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಬರೋಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 119.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 440ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 16. ಫಲಿತಾಂಶ: ಡ್ರಾ </p><p>ಬಿಜಿಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ವಿದರ್ಭ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 383 ಮತ್ತು 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 103. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲೆವೆನ್: 75.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 250 (ಅಧೋಕ್ಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ 50; ಗಣೇಶ್ ಭೋಂಸ್ಲೆ 53ಕ್ಕೆ 4, ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್ 46ಕ್ಕೆ 3). ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ.</p><p>ಆಲೂರು 1 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ತ್ರಿಪುರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 113.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 314. ಚಂಡೀಗಢ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 106 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 337. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ.</p><p>ಆಲೂರು 2 ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 136 ಮತ್ತು 125.6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 388. ಗೋವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 90.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 333. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ.</p><p>ಆರ್ಎಸ್ಐ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 102.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 262. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ: 75 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 222. ಫಲಿತಾಂಶ: ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>