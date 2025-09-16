ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:27
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00 – 04:30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುವರ್ಷ
  • ಮಾಸಸಿಂಹ
