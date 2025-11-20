ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:27 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:27 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-36
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
05-57
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರವಿಶಾಖ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸವೃಶ್ಚಿಕ
