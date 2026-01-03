ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 03 ಜನವರಿ, 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 0:26 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 0:26 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಶನಿವಾರ, 03 ಜನವರಿ, 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-58
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-12
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 - 10-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಶನಿವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆರ್ದ್ರಾ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಧನು
Panchanga
