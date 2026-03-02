ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ‌02, ಸೋಮವಾರ

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:29 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 22:29 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06:49
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:36
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30 – 09:00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ‌02, ಸೋಮವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಆಶ್ಲೇಷ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
