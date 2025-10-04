ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: 04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-23
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-15
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 10-30 ,
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ04 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಧನಿಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
