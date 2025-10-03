ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಚೆಸ್‌: ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಆರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಮೆಚೂರ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಸಂಭವನೀಯ ಐದು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೋಣನಕುಂಟೆಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ನಂತರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎ.ಯುವನೇಶ್, ವೆಂಕಟನಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಲಾದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಇಶಾನ್ ಎ. ಮತ್ತು ಶಶಾಂಕ್ ಸಾವಂತ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ) ಈ ನಾಲ್ವರು. ಮೊದಲ ಐವರು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಟಗಾರರು ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನಿರಂಜನ್ ಜೆ.ವಾರಿಯರ್, ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಯಾನ್ ಫುಟಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ತಲಾ 4.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಡನೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>