ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್‌: ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ–ಅರೋನಿಯನ್

<p><strong>ಸಾವೊಪೌಲೊ</strong>: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ (ಜಿಸಿಟಿ) ಫೈನಲ್ನ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಆರ್. ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೋನ್ ಅರೋನಿಯನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟವೂ ಶುಕ್ರವಾರ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ವೇಗದ ಆಟಗಳ ಸುತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ವೇಷಿಯರ್ ಲಗ್ರಾವ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟವೂ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನೂ ವೇಗದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸುತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>