ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 05, 2025

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 05, 2025
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-14
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಸಾಯಂಕಾಲ 04-30ರಿಂದ 06-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 05, 2025
  • ನಕ್ಷತ್ರಶತಭಿಷ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನದಕ್ಷಿಣಾಯನ
  • ಋತುಶರತ್
  • ಮಾಸಕನ್ಯಾ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT