ಚುರುಮುರಿ: ವಿಲ್ಲು-ಗುಲ್ಲು!

<p>‘ಏಯ್ ಈ ವಿಲ್ ಯಾಕ್ರಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ?’ ಕೇಳಿದ ಗುದ್ಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ತಮ್ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ–ಪಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸೊಲ್ ಎತ್ತದಂತೆ ವಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಈ ವಿಲ್ಲೂ ಗುಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ’.</p>.<p>‘ಈ ತರ ಗುಲ್ಲಾಗಿರೋ ಶಾನೆ ವಿಲ್ಗಳು ಇವೆಯಂತೆ! ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಥ್ವೇಗೆ ತನ್ನ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಡ್’ ಕೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬರೆದಿದ್ನಂತೆ’.</p>.<p>‘ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಲಿಯೋನ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ನಾಯಿಗೆ 8 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ’.</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದೇ ಸುಳ್ಳು, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂತ ಕಡೆ ನಮ್ ಬಾಳು’ ಹಲುಬಿದ ಕಲ್ಲೇಶಿ.</p>.<p>‘ಜಾಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಕೊಡೋ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ’.</p>.<p>‘ಇಲ್ ವಿಲ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಹಾಗೇ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಡೋ ಜನ ಇದಾರೆ’.</p>.<p>‘ಇದೆಲ್ಲಾ ಬಿಡಿ, ಹೌದಿನಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಜಿಶಿಯನ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕರೆದು ಸೀಆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಬರ್ದಿದ್ನಂತೆ! 10 ವರ್ಷ ಕರುದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಲಂತೆ’.</p>.<p>‘ಏನೋ ಬರೆಯೋದು ಬರ್ದಿದಾನೆ... ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ’.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊರ್ನೇ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರುಸ್ಕೊಳೋರು ಇದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒನ್ನಿ ನೂರ್ಮಿ ಅನ್ನೋನು ಬೂಟು ಕಂಪನೀಲಿದ್ದ ತನ್ನ 7,600 ಷೇರ್ನ ತನ್ನೂರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ನಂತೆ, ನೀನೂ ಯಾಕ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಬರೀಬಾರದು ಪರಮಿ?’</p>.<p>‘ಅಯ್ಯೋ! ಉಳ್ಳವರು ಬರೆಯುವರು ವಿಲ್ಲು? ನಾನೇನು ಬರೆಯಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಸ್ಕಲ್ಲು ( ಬುರುಡೆ)! ಈಗ ಕಂತೆಗಟ್ಟಲೆ ಇರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ವಿಲ್ ಬರುದ್ರೂ ಮೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊಳ್ಳನೆ ನಕ್ಕರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>