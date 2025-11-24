ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಅಂಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಹೀಯಾಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.. ದೀಪಿಕಾ

ಗಿರೀಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:09 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೀಪಿಕಾ ಟಿ.ಸಿ.
ದೀಪಿಕಾ ಟಿ.ಸಿ.
T20 cricket

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT