<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಆನಂದ್ (32 ಅಂಕ) ಹಾಗೂ ಶಿಶಿರ್ (22 ಅಂಕ) ಅವರ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ, ರಾಜಮಹಲ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 'ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಕಪ್'ಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 81–63ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳಿಂದ (49–34) ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಮಹಲ್ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿತು. ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><strong>ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರು</strong>: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡ 69–49ರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ರಾಜಮಹಲ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 81–63ರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 'ಎ' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಭಾರತ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ತಂಡ 69–38ರಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ವಿಮಾನಪುರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 66–56ರಿಂದ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಡಿವೈಇಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 80–41ರಿಂದ ವೈಎಂಎಂಎ ವಿರುದ್ಧ; ಎಂಎನ್ಕೆ ರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡವು 77–36ರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 'ಬಿ' ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ; ಹೂಪ್ 7 ಬಿ.ಸಿ. 84–68ರಿಂದ ಐಬಿಬಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ವಿವೇಕ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು 95–67ರಿಂದ ಬಾಷ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p><strong>ಮಹಿಳೆಯರು</strong>: ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯೂಸ್ ತಂಡ 37–15ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯನ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ 56–22ರಿಂದ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ; ರಾಜಮಹಲ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡ 49–29ರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಬಿ.ಸಿ. ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಬಿ.ಸಿ. ತಂಡವು 53–38ರಿಂದ ಹಲಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>